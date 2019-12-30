مقتل محمد سعدي في جريمة إطلاق نار في الداخل المحتل

وطن: قتل، اليوم الاثنين، محمد كمال سعدي (39 عاما) من قرية بسمة طبعون، وأصيب آخر (20 عاما)، بجروح في جريمة إطلاق نار، قرب مدخل قرية إبطن في الداخل المحتل.

وبحسب شهود عيان، تعرض الشابان، وكلاهما من بسمة طبعون، لإطلاق نار خلال تواجدهما داخل مركبة في المنطقة المذكورة، ونقلا إلى المستشفى، وأعلن فيما بعد عن وفاة أحدهما متأثرا بجروحه.

وكان شقيق الضحية سعدي ويدعى إبراهيم، قد قتل قبل عدة أشهر، قرب حفل زفاف في بسمة طبعون.

وبمقتل سعدي من بسمة طبعون، بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل، 92 قتيلا بينهم 11 امرأة في العام الجاري 2019، علما بأن العام الماضي 2018، شهد مقتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة.