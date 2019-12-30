فيديو| مسيرة حاشدة وسط رام الله تضامناً مع الأسير المضرب أحمد زهران

رام الله- وطن: انطلقت مسيرة حاشدة وسط رام الله، مساء اليوم الاثنين، تضامنا مع الاسير المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال أحمد زهران.

ويواصل الأسير أحمد زهران إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 98 على التوالي، في ظروف صحية صعبة، رفضًا لاعتقاله الإداري.

ويتواجد الاسير زهران في "عيادة سجن الرملة"، ويعاني من صداع، وآلام في المفاصل، وإعياء شديد، ونقص في كمية السوائل والأملاح في جسمه، حيث فقد 30 كيلوغرامًا من وزنه.

ولم تُصدر محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال في "عوفر" حتى اللحظة قرارًا حول النظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقال زهران الإداري ومدته أربعة أشهر، حيث أجلّت جلستها أكثر من مرة، وذلك بهدف كسر إرادته وعزيمته وفك إضرابه.

والأسير أحمد زهران (42 عامًا)، من بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله، وكان قد أمضى ما مجموعه (15) عامًا في سجون الاحتلال.