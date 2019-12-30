بداية بيت لحم تستمع لأقوال 9 شهود من الاطباء والممرضين في قضية إسراء غريب وترفع الجلسة ليوم الثلاثاء 21/1/2020

وطن: رفعت محكمة بداية بيت لحم، جلسة النظر بقضية المغدورة إسراء غريب إلى يوم الثلاثاء 21/1/2020، وذلك بعد الاستماع لأقوال تسعة شهود من الأطباء والممرضين، أغلبهم من مستشفى بيت جالا الحكومي، بالاضافة إلى طبيب أخصائي نفسي، كان قد أجرى فحوصات للمغدورة إسراء أثناء مكوثها في مستشفى بيت جالا.

وعقدت المحكمة اليوم الاثنين،جلستها الثالثة، استمرت لمدة حوالي أربع ساعات متتالية، أدلى خلالها الشهود بشهاداتهم أمام المحكمة.

ومع أن الجلسة كانت علنية إلا أنه تم منع التقاط الصور الفوتوغرافية، أو تسجيل مقاطع فيديو من داخل قاعة المحكمة.

وأثارت قضية إسراء تعاطف الرأي العام المحلي والإقليمي معها، حيث تابعت وطن قضيتها منذ بدايتها، وأعدت العديد من التقارير والتحقيقات والمقابلات للوصول إلى حقيقة وفاة إسراء، والتي تبين لاحقا وفق تحقيقات النيابة العامة أنها توفيت جراء الاعتداء عليها، حيث وجهت النيابة العامة تهمة الضرب المفضي إلى الموت، لثلاثة متهمين وهم إثنين من أشقائها، وزوج شقيقتها.

وكانت شبكة وطن قد واكبت قضية اسراء غريب منذ بدايتها واعدت العديد من التقارير والتحقيقات الحصرية، ومنها:

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"اسراء غريب .. والبحث عن الحقيقة"

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