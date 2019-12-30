الاحتلال ينقل الأسير القيادي وائل الجاغوب إلى عزل "هداريم"

رام الله- وطن: نقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير وائل نعيم الجاغوب (45 عاماً) من سجن "رامون" إلى العزل الجماعي في سجن "هداريم"، وهو مسؤول فرع الجبهة الشعبية في السجون .

مكتب "إعلام الأسرى" أفاد بأن الأسير "الجاغوب" يعتبر أحد قيادات الحركة الأسيرة ومسئول أسرى الجبهة في السجون، ويتعرض بشكل مستمر للمضايقات والعزل والحرمان من الزيارة وكان حرم من الزيارة لأربعة سنوات كاملة بداية اعتقاله، كما نقل أكثر من مرة إلى العزل وأعيد إلى التحقيق في مركز "بيتح تكفا" خلال فترة اعتقاله.

وأضاف المكتب، بأن الأسير "الجاغوب" اعتقل بتاريخ 1/5/2001، واتهمه الاحتلال بالمسئولية عن تشكيل الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والتي حمل اسم "كتائب الشهيد أبو علي مصطفى" والذي بدوره كان مسئولاً عن العديد من العمليات العسكرية ضد الاحتلال، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن المؤبد مدى الحياة، أمضى منها 19 عاماً متنقلا بين السجون .

وكان الأسير "الجاغوب" قد اعتقل لأول مرة عام 1992 وقضى في سجون الاحتلال 6 سنوات، وأطلق سراحه عام 1998 .

وبين "إعلام الأسرى" بأن الأسير وائل الجاغوب أصدر من داخل سجنه كتابين، إضافة إلى العشرات من المقالات السياسية وأخرى خاصة بشئون الحركة الأسيرة.

ومؤخراً خرج إلى النور كتاب جديد للأسير بعنوان "رسائل في التجربة الاعتقالية" تحدث فيه عن محطات نضال الحركة الأسيرة، والشهداء الذين ارتقوا في الأسر إلى جانب ذكر المحطات النضالية لرفاقه في السجون.