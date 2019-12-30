الاحتلال يعتقل 4 شبان من باب العامود بالقدس

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، مساء يوم الاثنين، 4 شبان من باب العمود بالقدس، بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح.

وأفاد شهود عيان بإيقاف قوات الاحتلال الشبان وتحرير هوياتهم وتفتيشهم الجسدي الاستفزازي بإحدى غرف المراقبة في باب العمود.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتدت على الشبان بالضرب المبرح وطرحتهم أرضًا، ثم اقتادتهم إلى مركز شرطة صلاح الدين بالقدس.

وأخلت شرطة الاحتلال مساء اليوم سبيل الأسير المحرر عبد الرحمن محمود من قرية العيساوية.

واعتقلت قوات الاحتلال عبد الرحمن محمود صباح اليوم، من منزله بالقرية، واقتادته إلى مركز شرطة المسكوبية، وهو أسير محرر قضى نحو 17 عامًا في سجون الاحتلال، وتحرر قبل عام.