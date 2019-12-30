خلال استقباله زوجة الأسير مروان البرغوثي.. الرئيس: لن نسمح بالمس برواتب الشهداء والأسرى

رام الله- وطن: جدد الرئيس محمود عباس التأكيد على عدم السماح بالمس برواتب الشهداء والأسرى، وأنه لو بقي فلس واحد سيصرف لهم ولعائلاتهم، واعتبار هذه القضية خطا أحمر لن يسمح المساس به.

جاء ذلك خلال استقباله ، مساء اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، فدوى البرغوثي، رئيسة اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح" زوجة عضو اللجنة المركزية للحركة الأسير مروان البرغوثي.

وحمل الرئيس محمود عباس، البرغوثي تحياته للأسير البطل مروان البرغوثي، مؤكدا أن قضية الأسرى تتصدر أولويات القيادة، وأنه لن يدخر جهدا في سبيل الإفراج عن كافة أسرانا وفي مقدمتهم الأسير مروان البرغوثي.

من جانبها، نقلت البرغوثي، إلى الرئيس، تحيات الأسير مروان البرغوثي، ودعمه الكامل لمواقف الرئيس الصلبة في وجه كل ما تتعرض له قضيتنا الوطنية، ومواقفه تجاه قضايا الأسرى، مثمنا ومشيدا بالإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية تحت قيادة الرئيس محمود عباس.

كما أطلعت البرغوثي، الرئيس على عدة قضايا تهم المرأة الفلسطينية، والإنجازات التي حققتها في العديد من المجالات.

وكان "الكابنيت" قد صادق امس الاحد، على خصم 149 مليون شيكل من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية، وذلك بدلاً عن رواتب عائلات الشهداء والجرحى.