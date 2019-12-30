تجديد الثقة بالقاضي الفلسطيني د. أحمد الأشقر رئيساً للاتحاد العربي لثلاث سنوات قادمة

وطن: قررت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للقضاة في اجتماعها المنعقد في تونس بتاريخ 21 ديسمبر 2019 بحضور اثني عشرة هيكلاً ونقابة وجمعية ونوادي قضائية من مختلف الدول العربية المؤسسة والمنضمة للاتحاد إعلان انتهاء المرحلة التأسيسية وتجديد الثقة بمجلس إدارة الاتحاد العربي للقضاة الذي يترأسه القاضي الفلسطيني د. أحمد الأشقر لمدة ثلاثة سنوات تبدأ بتاريخ انعقاد الجمعية المذكور.

يُذكر أنّ الاتحاد العربي للقضاة هو شبكة جمعيات ونوادي ونقابات قضائية عربية مشكلة وفقا لأحكام المرسوم التونسي عدد 88 لسنة 2011، وهو منظمة عربية غير حكومية لا تستهدف الربح، مقره الرئيسي في تونس، ومسجل رسمياً في الجمهورية التونسية، ويتكون الاتحاد من الجمعيات والنوادي والنقابات القضائية التالية: نقابة القضاة التونسيين ، نادي قضاة فلسطين ، نادي قضاة المغرب، الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، المنظمة الليبية للقضاة، نادي قضاة لبنان، نادي قضاة اليمن ، نادي أعضاء النيابة العامة الفلسطينيين ، نادي أعضاء النيابة العامة السودانيين ، جمعية القاضيات التونسيات، منتدى قاضيات اليمن، اتحاد قضاة المحاسبات في تونس، نادي القضاة الموريتانيين، جمعية القضاة العراقيين.