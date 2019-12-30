أعطى "ري مي" الطفولة ولم يفز بشيخوخته

وطن: عن 70 عاماً توفي "رينيه"، الرجل الصغير الحجم، الذي يتحدث بهدوء، مع إبتسامة رقيقة لا تفارق ثغره، تاركاً إرثاً فنياً حاول من خلاله رصد قضايا الناس وهمومهم خلال حرب دمّرت وخرّبت وما زالت حاضرة بصور وعناوين مختلفة.

كتب الكثير من الأغاني عن الحرب وجرائمها بحق الآمنين، ثم أنطق إبنته "ري مي" بأغنية يقول مطلعها "أعطونا الطفولة .. أعطونا السلام"، تحولت إلى نشيد عالمي طرق أبواب الأمم المتحدة، ووضع الطفلة البريئة والجميلة على أغلفة العديد من المجلات العالمية، وتحدثت عنها نشرات الأنباء في الفضائيات العربية والأجنبية معتبرة إياها سفيرة الطفولة التي ترفع قضية بلدها إلى أرفع المنابر المعنية بطريقة راقية ومؤثرة.

مشاريع كثيرة كانت في بال "رينيه" أسقطتها ظروف الحرب، وجاء النصيب ليأخذ الصغيرة التي صارت شابة إلى كوكب الزواج وما تتطلبه الخطوة من التفرغ للبيت المستقل والإنجاب ورعاية العائلة الجديدة لحماية التجربة من أي خلل، فيما تسببت الأوضاع في قهر أفكار وخطط "رينيه" فأقفل شركته الإنتاجية التي كانت باباً لـ "ري مي" إلى الإنتشار والحضورعبر أغنيات تشارك في معظمها الأفراد العشرة الآخرون من عائلة "بندلي"، وراحت السلبيات تحاصر الرجل حتى إضطر للإستسلام وقد تعاقبت تطورات عديدة على البلد جعلته يشعر بالخذلان وضياع ما تعب من أجله طوال عمر عطائه الذي لم يتوقف لكنه إصطدم أخيراً بصور التداعيات في أكثر مرافق البلاد.

"رينيه" هو رجل الظل خلف النجمة الصغيرة "ري مي". وهو الناطق بإسم الناس الموجوعين من آثارالحرب المتقلبة في صورها البشعة أمامنا منذ العام 1975، لكنه فنان لا يحب البهرجة، والخبطات الإعلامية، لذا إحتفظ بإنتاجه محترماً تحت إشرافه رافضاً مبدأ الترويج ببدل يُدفع للإذاعات، ومبدأ تفضيل المنابر الإعلامية المتحكمة بالمنظومة الفنية إنطلاقاً من إستضافة وجوه من المخلوفات الجميلة والرقيقة، لأن الجنس الخشن من الرجال لا يستهوي عموم المتابعين.