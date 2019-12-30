الاحتلال ينكل بالفتى آدم أبو رموز ويعتقله في سلوان

رام الله- وطن: نكلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، بالفتى آدم أبو رموز (17 عاما)، من حي بطن الهوى في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، خلال اعتقاله.

وأفاد عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان خالد أبو تايه، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على الفتى أبو رموز بالضرب المبرح قبل اعتقاله، عقب اندلاع مواجهات في الحي.

وأضاف أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

(وفا)