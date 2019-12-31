أجواء باردة إلى شديدة البرودة والفرصة ضعيفة لسقوط أمطار

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا الى غائم وباردا الى شديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وشديد البرودة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

ويكون الجو، يوم غدٍ الأربعاء، غائما جزئيا الى غائم وباردا الى شديد البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائماً الى غائم جزئي وباردا الى شديد البرودة، وفي ساعات المساء والليل تسقط زخات متفرقة من الأمطار، خاصة على المناطق الشمالية قد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون الجو، الجمعة، غائما وشديد البرودة في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً.