تعرف على أول الأماكن في العالم التي تستقبل العام الجديد 2020

وطن: ستصبح جزيرتا ساموا وكيريباتي الاستوائيتان، أول الأماكن في العالم التي تستقبل العام الجديد 2020، حيث تقعان غرب خط التوقيت الدولي (وهو خط وهمي على سطح الكرة الأرضية، منه يبدأ اليوم وإليه ينتهي) ويمتد وسط المحيط الهادئ.

وسيتم إطلاق الألعاب النارية بمناسبة استقبال العام الجديد الذي يبدأ معه عقد جديد فوق عاصمة ساموا، أبيا، من أجل السكان المحليين والسائحين الذين قرروا أن يكونوا متقدمين على أي شخص آخر في الكوكب يستقبل العام الجديد.

لكن يتوقع أن تخيم حالات الإصابة بالحصبة التي تشهدها ساموا والتي أودت بحياة 81 شخصا منذ تشرين أول/ أكتوبر، على الاحتفالات.

وتم رفع حالة الطوارئ لمدة ستة أسابيع فقط من قبل وزارة الصحة في ساموا يوم السبت، بعد حملة تطعيم ناجحة وصلت إلى ما يقرب من حوالي 200 ألف شخص يعيشون على الجزيرة.

الالمانية