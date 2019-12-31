الاحتلال ينفذ مناورات عسكرية بالذخيرة الحية في جنين

وطن: نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، والليلة الماضية، مناورات عسكرية واسعة بالذخيرة الحية في محافظة جنين.

ونفذت المناورات العسكرية بدءا من حاجز سالم وعلى امتداد شارع جنين–حيفا غرب المدينة، وعلى طول الشارع الإلتفافي من قرية الجلمة حتى بلدة الزبابدة، وفي محيط بلدتي يعبد وعرابة وقرية كفيرت.

وأستخدم الجنود الذخيرة الحية والقنابل، ما أثار حالة من الرعب والهلع في صفوف المواطنين، وتسبب في إعاقة تحركهم على الحواجز العسكرية.