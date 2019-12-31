اسرائيليون يرفعون دعوى قضائية ضد البنك العربي بـ 20 مليار شيكل

وطن: ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية انه جري يوم امس الاثنين تقديم دعوى غير مسبوقة، من قبل 1132 إسرائيليا، تطالب البنك العربي، الذي يتخذ من الأردن مقرًا له، بدفع تعويضات تبلغ أكثر من 20 مليار شيكل.

ويدعي المشتكون أن البنك تعاون ودعم وقدم المساعدة والتمويل وشجع عمليات المقاومة.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع دعوى قضائية في إسرائيل ضد أحد البنوك.

وتم تقديم دعاوى سابقة ضد السلطة الفلسطينية وحماس.

يقول المدعون إن البنك العربي ساهم في تمويل العمليات الفدائية التي وقعت في إسرائيل من قبل حماس والجهاد الإسلامي وفتح ومنظمات أخرى.

من بين الهجمات المدرجة في الدعوى التي قُدمت: عملية "ديزنغوف سنتر" في عام 1996 الذي اسفر عن قتل 13 شخصًا؛ عملية "الدولفيناريوم" في تل أبيب، في عام 2001، والذي أسفر عن مقتل 21 شخصًا وإصابة أكثر من 120 آخرين؛ العديد من عمليات إطلاق النار على سيارات المستوطنين؛عملية مطعم "سبارو" بوسط القدس في عام 2001 وأسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة أكثر من 100 شخص؛ عملية فندق "بارك" في نتانيا في ليلة عيد الفصح العبري في عام 2002، والذي أسفر عن مقتل 30 شخصًا وإصابة 160 شخصًا.

وحسب ادعائهم قام البنك العربي بدور نشط وكبير في جمع التبرعات في جميع أنحاء العالم لتمويل ودعم أسر منفذي العمليات والجرحى والأسرى. كما أدار البنك توزيع الأموال، على عكس الممارسات المصرفية المقبولة عمومًا.