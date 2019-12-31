الإسلامي الفلسطيني يحتفل بالفائز الخامس بالجائزة الكبرى ضمن حملة "كريمX2"

وطن: أعلن البنك الإسلامي الفلسطيني عن الفائز الخامس بالجائزة الكبرى ضمن حملة توفير "كريمX2 " وقيمتها ربع مليون شيكل، وهو بكر شاهر الطويل من محافظة قلقيلية.

وجرى الإعلان عن اسم الفائز خلال حفل افتتاح مكتب الحسبة في محافظة نابلس، وذلك بحضور محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، ونائب محافظ نابلس عنان الأتيرة ورئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم ورئيس مجلس إدارة مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى رفيق النتشة، وعدد من الشخصيات الاعتبارية وفعاليات المحافظة، فيما حضر عن البنك رئيس مجلس الإدارة ماهر المصري والمدير العام بيان قاسم والإدارة التنفيذية ورئيس هيئة الرقابة الشرعية في البنك الدكتور علي السرطاوي ومدير منطقة الشمال ختام أبو عيطة وعدد من مدراء الدوائر والفروع.

وهنأ مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني بيان قاسم الفائز، مؤكداً أن حملة "كريمX2" جاءت في إطار مساعي البنك لتشجيع ثقافة الادخار وتعزيز العادات الاقتصادية الحسنة في المجتمع.

وأكد قاسم أن البنك يعمل بشكل حثيث على تطوير خدماته وبرامجه، وتوفير مزايا جديدة تعود بالنفع على العملاء، وتقدم لهم تجربة مصرفية مميزة، مقدماً شكره لعملاء البنك على ثقتهم بجعلهم البنك الإسلامي الفلسطيني خيارهم الأول للحصول على الخدمات المصرفية.

من جانبه عبر الفائز بكر الطويل عن سعادته الغامرة بفوزه بالجائزة الكبرى، مشيراً أنه سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير في حياته، شاكراً البنك الإسلامي الفلسطيني على خدماته المصرفية التي يقدمها لعملائه، وأضاف: "البنك الإسلامي الفلسطيني هو الرائد في تقديم الخدمات المصرفية في فلسطين، حيث يقدم خدماتٍ متطورة للعملاء مع معاملة ممتازة وهو ما لمسته منذ أن فتحت حسابي فيه في العام 2013 وحتى اليوم".

وكان البنك الإسلامي الفلسطيني قد أطلق حملة توفير "كريم X2 " بداية العام 2019 للمشتركين الحاليين والجدد، فاز فيها خمسة من العملاء بالجائزة الكبرى وقيمتها ربع مليون شيكل، كما جرى توزيع عشرات آلاف الهدايا الفورية ومجموعة مميزة من كوبونات الخصم على المشتركين بالحملة وذلك فور فتحهم لحسابات توفير كريم أو تغذية حساباتهم القائمة.

ويمارس البنك الإسلامي الفلسطيني أعماله وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، من خلال أوسع شبكة صيرفة إسلامية في فلسطين تضم 45 فرعاً ومكتباً وأكثر من 80 صراف آلي.