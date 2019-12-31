ترامب: عقد المرحلة الأولى من اتفاق تجاري مع الصين في البيت الأبيض 15 يناير

وطن: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقد المرحلة الأولى من اتفاق تجاري مع الصين في البيت الأبيض في الـ15 من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "سأقوم بتوقيع في الـ 15 من يناير المرحلة الأولى من اتفاق شامل مع الصين"، مضيفا: "ستعقد مراسم التوقيع في البيت الأبيض، بحضور عدد من المسؤولين الصينيين، رفيعي المستوى".

وأضاف ترامب أنه بعد ذلك "سيتوجه إلى بكين" في وقت لاحق، حيث ستبدأ مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق".

وبموجب اتفاق التجارة، ستخفض واشنطن بعض الرسوم الجمركية على واردات من الصين في مقابل زيادة بحوالي 20 مليار دولار في المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية والمصنعة والطاقة الأمريكية على مدار العامين القادمين.

وبينما أشاد مسؤولون أمريكيون بالاتفاق، فإن مسؤولين صينيين كانوا أكثر حذرا مؤكدين أن النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم لم يتم تسويته بشكل كامل.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلو، في وقت سابق، إن صادرات الولايات المتحدة إلى الصين ستتضاعف في ظل ما يعرف باتفاق "المرحلة 1" للتجارة الذي تم الوصول إليه بين واشنطن وبكين، وأبلغ كودلو قناة "فوكس نيوز" "هم.. سيضاعفون صادراتنا إلى الصين".

(سبوتنيك)