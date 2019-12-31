بدائل النيكوتين.. للإقلاع عن التدخين

وطن: قال الصيدلاني الألماني توماس بنكيرت، إن بدائل النيكوتين، مثل العلكة واللاصقة، تساعد في الإقلاع عن التدخين، مشيرا إلى أن الوسيلة المناسبة تتوقف على سلوك التدخين.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن بنكيرت قوله إن لاصقة النيكوتين تعد مناسبة للأشخاص، الذين يدخنون على مدار اليوم، في حين تعد العلكة مناسبة للأشخاص، الذين يدخنون في المناسبات فقط.

وتعمل بدائل النيكوتين على تخفيف أعراض الانسحاب مثل القلق والتوتر والاضطراب الداخلي واعتلال المزاج والعصبية وسرعة الاستثارة، علما بأن هذه البدائل تعد وسائل مؤقتة تناسب الفترة الانتقالية، حيث يتطلب الإقلاع عن التدخين بشكل مستدام تغيير القناعات الشخصية وطريقة التفكير.