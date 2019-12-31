تأجيل محاكمة 3 أسرى

رام الله- وطن: قررت محكمة الاحتلال العسكرية، تمديد وتأجيل محاكمة الطفل عبيدة عماد الراعي (15 عاماً) من مدينة الخليل، حتى يوم الخميس القادم بناء على طلب النيابة العسكرية لاعداد لائحة اتهام، علماً أنه اعتقل قبل أسبوع على مدخل مخيم العروب.

كما أجلت محكمة "عوفر" العسكرية محاكمة الطفل الأسير أنس صلاح المساعيد (16 عاما) من مخيم عايدة شمال بيت لحم، حتى 23-1-2020 ، علما انه اعتقل في السابع من نوفمبر الماضي، وأجلت محاكمة الأسير عدي حسن زماعرة من حلحول شمال الخليل حتى تاريخ 27-1-2020.