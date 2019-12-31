ريال مدريد يخطط لضم مبابي الصغير

وطن: ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد الإسباني يخطط للتعاقد مع إيثان، الشقيق الأصغر لكيليان مبابي نجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان.

وحسب موقع "فوتبول إسبانيا"، فإن ريال مدريد يخطط لضم إيثان مبابي البالغ من العمر 13 عاما إلى أكاديمية الناشئين بالنادي الملكي.

ويسعى ريال مدريد أيضا لضم كيليان مبابي بناء على طلب من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وسجل مبابي 78 هدفا خلال 106 مباريات مع سان جيرمان، وتصدر قائمة هدافي الموسم الماضي من الدوري الفرنسي برصيد 32 هدفا.