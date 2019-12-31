93 فلسطينيا بينهم 11 امرأة قتلوا في الداخل المحتل عام 2019

وطن: شهد العام 2019 حراكا شعبيا واسعا ضد جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل، برزت فيه مظاهرة احتجاجية حاشدة في قرية مجد الكروم بمشاركة عشرات الآلاف، نظمتها لجنة المتابعة العليا يوم 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 ضد ازدياد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة.

وفي العام 2019 قُتل 93 فلسطينيا في الداخل بينهم 11 امرأة ، علما بأنه قتل 76 فلسطينيا في الداخل في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018، وقُتل 72 فلسطينيا في الداخل بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة العام قبل الماضي 2017.

وكان آخر ضحايا جرائم القتل عام 2019 الشاب سراج جربان (23 عاما) الذي توفي متأثرا بجروحه الحرجة، بعد أن أصيب بها في جريمة إطلاق نار وقعت مساء أمس، الإثنين، في مدينة يافا، وهي جريمة القتل الثانية التي شهدها المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل، أمس، بعد ساعات من مقتل الشاب محمد كمال سعدي (39 عاما) من قرية بسمة طبعون في جريمة إطلاق نار قرب مدخل قرية إبطن.

ويُستدل من المعطيات والإحصائيات المتوفرة، أن جرائم القتل ازدادت بشكل مقلق للغاية، غالبيتها ارتكبت باستخدام السلاح الناري وأخرى ارتكبت بالاعتداء والطعن بالسكاكين والآلات الحادة والدهس.

وتكررت المشاهد المأساوية وانعدم الأمن والأمان إثر تزايد أعمال العنف والجريمة في البلدات الفلسطينية في الداخل، ولم تنجح الشرطة بفك ألغاز غالبية الجرائم، وادعت أنها نجحت بفك ألغاز 39 جريمة من بين 93 جريمة اقترفت في العام 2019.

وشهدت البلدات الفلسطينية في الداخل موجة متصاعدة من الجريمة المنظمة، التي واجهتها بالمقابل حركة احتجاج واسعة، على شكل مظاهرات جماهيرية حاشدة وإغلاق شوارع رئيسة وإضرابات عامة وشاملة وإضراب قادة المجتمع العربي عن الطعام لمدة 3 أيام ونصب خيمة احتجاج أمام مكتب رئيس حكومة الاحتلال.