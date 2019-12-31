بيت لحم: القبض على شخص وضبط دراجته النارية لتسببه بحادث سير وفراره من المكان

رام الله- وطن: قبضت الشرطة على شخص وضبطت دراجته النارية بعد ان تسبب في وقوع حادث سير بمدينة بيت جالا قضاء محافظة بيت لحم ولاذ بالفرار من الموقع .

وذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن مركز شرطة مدينة بيت جالا تمكن مساء اليوم من القاء القبض على شخص وضبط دراجته النارية بعد ان تسبب بوقوع حادث سير بالمدينة ولاذ بالفرار حيث تمكنت دورية تابعة لمركز الشرطة من القاء القبض عليه بعد اجراءات البحث والتحري وعمليات المتابعة.

وأضافت، انه تم تحويل المتهم والدراجة النارية الى فرع المرور لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه اصولا حيث تبين ان الدراجة غير قانونية.