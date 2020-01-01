إصابة شاب وإعتقال 4 آخرين من مدينة جنين ومخيمها

وطن: أصيب شاب بعيار معدني في جنين، واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، أربعة شبان من مدينة جنين ومخيمها.

وأشارت مصادر محلية، إلى إصابة الشاب جميل نبيل عواد (22عاما)، بعيار معدني بالساق في حي المراح في جنين خلال مواجهات إندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة ومخيمها.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت: ابراهيم ناظم تركمان، وبكر هلال السبع، وعمر عامر أبو سلامة من مدينة جنين بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها، فيما اعتقلت الشاب حذيفة صبحي جبارين من مخيم جنين بعد مداهمة منزل ذويه.