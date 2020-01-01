"الكابينت" يجتمع اليوم مرة أخرى بشأن غزة

وطن: يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت) نهار اليوم الأربعاء اجتماعا استكماليًا لمناقشة ما تسمى "تسهيلات" مقترحة لقطاع غزة وهي امتداد للجلسة التي عقدت الأحد.

وذكرت القناة "12" العبرية أن رئيس أركان الجيش الجنرال أفيف كوخافي يدعم التسهيلات بينما يعارضه رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) نداف أرغمان.

ولفتت إلى أن وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت يميل للموافقة على "التسهيلات".

وأوضحت القناة أنه في النهاية سيتم وضع التوصيات أمام رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاتخاذ القرار.

وبينت أن وزير المواصلات بتسلال سموتريتش والعضو في الكابينت يعارض "التسهيلات" بشدة.

صفا