الرئيس عباس: لن نجري انتخابات دون القدس

وطن:جدد الرئيس محمود عباس رفض إجراء الانتخابات بدون القدس ، مشيراً إلى أنه، دون القدس عاصمة دولة فلسطين، لن يكون هناك سلام ولا استقرار.

وقال عباس في كلمة عبر "الفيديو كونفرس" في فعاليات إحياء الذكرى الـ55 لانطلاقة حركة فتح، "لن نقبل إجراء الانتخابات دون القدس، ودون مشاركة أبناء شعبنا فيها".

وشدد عباس على أن "القدس بمقدساتها المسيحية والإسلامية، هي عاصمة دولتنا الأبدية، وهي درة التاج، وليست للبيع ولا للمساومة، فمن أجلها، قدم شعبنا قوافل الشهداء والأسرى والجرحى، ودون القدس بأقصاها، وقيامتها عاصمة لدولة فلسطين لن يكون هناك سلام ولا استقرار".

وقال الرئيس عباس ، إن "العالم أصبح اليوم أكثر إيماناً بعدالة قضيتنا، وبحقنا المشروع في التحرير والاستقلال، فها هي المحكمة الجنائية الدولية تتخذ قراراً شجاعاً بتحقيق شامل في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا، ليصبح بمقدورنا أن نحاكم هذا الاحتلال على جرائمه أمام العدالة الدولية".

وجدد عباس تأكيد أن "أسرانا وجرحانا وشهدائنا هي خط أحمر لن نقبل المساومة أو التفاوض عليها، مهما كان الثمن".

وأحيت حركة فتح اليوم الأربعاء، مهرجان انطلاقتها الـ55 بمسيرات جماهيرية ضخمت انطلقت من مختلف مناطق قطاع غزة وصولا الى شارع الوحدة وسط مدينة غزة.

ونقلت حافلات وشاحنات وسيارات خاصة عشرات الآلاف من جميع المخيمات والمدن في قطاع غزة الى مكان مهرجان الانطلاقة قرب ملعب اليرموك بشارع الوحدة وهم يرفعون رايات فتح واعلام فلسطين وصورا لقيادات حركة فتح.