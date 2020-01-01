إردان يدعو الاتحاد الأوروبي وقف تمويل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية

وطن: دعا وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، غلعاد إردان، الاتحاد الأوروبي إلى وقف تمويل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، حسبما ذكر بيان صادر عن مكتب اليوم، الأربعاء، متذرعا بإعلان هذه المؤسسات، أول من أمس، عن رفضها القاطع للتمويل المشروط سياسيا.

وبعث إردان رسالة إلى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أمس، دعا فيها الاتحاد الأوروبي إلى وقف تمويل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، التي وصفها بأنها "منظمات لها علاقة بمنظمات إرهابية"، بدءا من العام الحالي.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تحارب المؤسسات الحقوقية الإسرائيلية التي تكشف جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، وهي تحارب بشدة أكبر المؤسسات الحقوقية الفلسطينية.

وزعم إردان أن "رفض منظمات الـBDS يثبت بشكل قاطع العلاقة بينها وبين منظمات إرهابية. "

وادعى إردان أنه "من الضروري أن يطالب الاتحاد الأوروبي المنظمات، التي تحظى بتمويل، أن تكون شفافة بشأن استخدام أموال المساعدات. وأطالبكم بالحفاظ على شروط التمويل التي وضعتموها والامتناع بحزم عن تحويل أموال للمنظمات، المرتبطة بالإرهاب".

وكانت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينيّة أصدرت، بيانًا طالبت فيه الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المانحة بإلغاء الشروط الجديدة، للحصول على التمويل والتوقيع على ما يُسمى "وثيقة الإرهاب"، وأنها ترفض التمويل المشروط.