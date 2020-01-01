الشيخ خلال اجتماعه مع كحلون: سياستكم ستؤدي إلى الانفجار

وطن: كشف رئيس هيئة الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عن لقاءه بوزير المالية الاسرائيلي موشيه كحلون يوم امس.

وقال الشيخ في تغريدة له عبر تيتر "التقيت امس وزير المالية الاسرائيلي كحلون وأبلغته رسالة تؤكد استمرار رفضنا للقرصنة المالية بحجة الدفع لعائلات الشهداء والأسرى وتمسكنا باستمرار دفع مستحقاتهم مهما كان الثمن ، وسياسة الاحتلال العدوانية ستؤدي إلى الانفجار ."

وكان الصحفي الاسرائيلي باراك ديفيد قد ذكر ان حسين الشيخ قال لوشيه كحلون ان السلطة ترفض وتشجب بكل السبل هذه الخطوة خصوصا ان حكومة نتنياهو تقوم بمنح حماس التسهيلات وتضعف السلطة وتقوم بسلب اموالها.

كما ان حسين الشيخ قال لموشيه كحلون "ان الرئيس عباس يبلغكم انه ضد العنف ولكن لاول مرة تصل الامور الى ذروة الانفجار في الضفة الغربية في اعقاب الازمات الاقتصادية التي تفتعلها اسرائيل".