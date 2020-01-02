سلطات الاحتلال تفرض الحبس المنزلي الليلي على 6 شبان من العيسوية

وطن: -سلّمت سلطات الاحتلال، فجر اليوم الخميس 6 مقدسيين من بلدة العيسوية قرارات تقضي بفرض الحبس المنزلي الليلي عليهم، بموجب أنظمة "قوانين الطوارئ البريطانية 1945"، بحجة "خطورتهم على أمن الدولة لمشاركتهم بالمواجهات في البلدة".

واقتحمت مخابرات الاحتلال فجراً بلدة العيسوية، وداهمت المنازل السكنية وسلمت 5 شبان مقدسيين قرارات تقضي بفرض الحبس المنزلي عليهم من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً، كما سلمت عائلات 3 شبان آخرين أوامر استدعاء لمركز تحقيق "المسكوبية" لتسليمهم ذات الأوامر لعدم وجودهم في المنزل، وهددت بفرض الحبس الفعلي عليهم في حال مخالفة القرار.

وشمل قرار الحبس المنزلي: أنور سامي عبيد لمدة 4 شهور، ومحمد عليان عليان لمدة 4 شهور، وفايز محمد محيسن لمدة شهرين، ومحمد موسى مصطفى لثلاثة شهور، وآدم كايد محمود لشهرين، ومحمود رمضان عبيد لثلاثة شهور.

وسلمت استدعاءات للشبان نضال فروخ ، وصالح ابو عصب، ونديم الصفدي.