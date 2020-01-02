الولايات المتحدة تحذر رعاياها من السفر إلى العراق

وطن: حذرت الولايات المتحدة مواطنيها من السفر إلى العراق، وأكدت أن “المواطنين الأمريكيين في العراق عرضة بصورة كبيرة لأعمال عنف وخطف”.

وقالت في نشرة حمراء نشرتها على موقعها الإلكتروني الليلة الماضية إن “ميليشيا طائفية مناهضة للولايات المتحدة قد تهدد المواطنين الأمريكيين والمصالح الغربية في أنحاء العراق”.

يأتي هذا بعد إعلان السفارة في وقت سابق أمس، تعليق كافة العمليات القنصلية فيها حتى إشعار آخر.

وانسحب محتجون عراقيون من أمام السفارة الأمريكية يوم أمس بعد اعتصام استمر يومين شهد إشعال حرائق وكتابة شعارات مناهضة للولايات المتحدة.

وجاءت الاحتجاجات في محيط السفارة بعد قصف أمريكي لمواقع لكتائب حزب الله العراقي في كل من العراق وسوريا، ما أسفر عن مقتل 25 وإصابة أكثر من 50 آخرين.

وقالت الولايات المتحدة إن القصف جاء “ردا على هجمات متكررة نفذتها كتائب حزب الله العراقي على قواعد عراقية تضم قوات أمريكية”، تسبب أحدها في مقتل متعاقد أمريكي قبل أيام.