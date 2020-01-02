عمر نزال يكتب لوطن: أزمة بيرزيت بين الحوار والأستذة

بعد سبعة عشر يوماً على بدء اضراب واعتصام الحركة الطلابية في حرم الجامعة المغلق من قبل الحركة الطلابية، تدخل الازمة مرحلة جديدة عبر تلويح الحركة الطلابية بتصعيد خطواتها خلال ثلاثة أيام اذا لم يتم الاستجابة لمطالبها، وهو موقف جاء رداً على بيان صدر في ذات اليوم عن ادارة الجامعة جددت فيه دعوتها للطلبة بفتح ابواب الجامعة للشروع في الحوار، واعتبرت ان اغلاق الطلبة للجامعة يخالف الانظمة والقوانين الجامعية.

قبل ذلك كان برنامج عبر وكالة وطن للانباء قد استضاف اربعة من خريجي الجامعة ونشطاء العمل الطلابي في ثمانينيات القرن الماضي أكدوا على ضرورة التمسك بالحوار نهجاً لحل أية خلافات ولتحقيق مطالب الطلبة، وعبروا عن رفضهم لما أسموه عسكرة الجامعة، ورفضهم لخطوة الحركة الطلابية باغلاق الجامعة، وهو خطاب يتماثل الى حد كبير مع خطاب ادارة الجامعة الذي عبرت عنه أيضاً مقالات صحفية لبعض اقطابها، وكذلك صدرت منشورات من بعض العاملين في الجامعة على صفحاتهم على موقع الفيس بوك تضمنت مواقف شبيهة. وهكذا بدا وكأن موقف الحركة الطلابية شاذاً ومنعزلاً، وبدا وكأن ادارة الجامعة نجحت في شيطنة سلوك الحركة الطلابية باغلاق ابواب الجامعة، وتبهيت مطالبها واظهارها وكانها ردة فعل صبيانية على مواقف ادارة الجامعة بشأن احتفالات انطلاقات فصائل العمل الوطني التي تحييها الحركة الطلابية بكتلها المختلفة.

مقابل ذلك، فان موقف الحركة الطلابية المتماسك، والقوي على الارض بحكم قدرتها على تنفيذ قراراها باغلاق الجامعة ومواصلة الاعتصام فيها، وتلويحها بخطوات تصعيدية لم تفصح عن ماهيتها، له منطلقاته ومبرراته التي يجب الاستماع اليها، خاصة وان تجربة الحركة الطلابية في الحوار مع ادارة الجامعة، بما فيه مجريات الامور خلال الازمة الحالية، هي تجربة تعتبرها الحركة الطلابية مريرة وليست ذات جدوى، وتعكس عمق التناقض بين الموقفين، وبالتالي فان المسألة لا تتعلق فقط بالبدء بالحوار على اهميته، بل بما هو قبل ذلك، أي باسس وطبيعة الحوار واحكامه.

وهكذا فبين من يرى بان الخروج من الازمة يبدأ بفتح ابواب الجامعة ومن ثم الشروع في الحوار والتفاوض على مطالب الطلبة، وهو تسلسل نجح في حلحلة أزمات سابقة، وبين من يرى بأن الازمة أساساً هذه المرة هي ازمة حوار، وأن مفتاح الحل ليس بالضرورة هو مفتاح ابواب الجامعة، بل هو مفتاح منهجية تتبعها ادارة الجامعة لم يعد يقبل بها الطلبة.

وبعيداً عن فهم او تفهم منطق الحركة الطلابية، وعن الاتفاق او الاختلاف معه، فان المسألة تتعلق أساساً بالثقة بالحركة الطلابية وقدرتها على استشفاف الخلل ووضع تصورات فكفكته، وان كنت افهم منطق ادارة الجامعة الذي يناقض دائماً موقف الحركة الطلابية ورؤيتها ومطالبها، فان المستغرب هو موقف النشطاء السابقين في الحركة الطلابية الذين لم يستطيعوأ استيعاب مستجدات الحالة الراهنة وانحازوا اتوماتيكياً للرؤية التقليدية لادارة الجامعة، وهو ما قد يفقدهم القدرة على لعب دور الوسيط كما حدث في مرات سابقة، فالحركة الطلابية التي لا زالت ترى في الحوار مخرجاً للازمة، ولكن وفق احكام وضوابط تضمن علاجاً لا تخديراً، فانها بالتأكيد لا تقبل منطق الاستذة وارشادها الى خارطة لا تفضي الى نهاية الطريق.

الاعلامي عمر نزال – قيادي سابق في الحركة الطلابية