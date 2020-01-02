نتنياهو يستقيل من مناصبه الوزارية في أعقاب لوائح اتهام بالفساد ضده

رام الله - وطن: قدّم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، استقالته من مناصبه الوزارية في أعقاب لوائح اتهام بالفساد ضده.

ومن المتوقع أن يعلن نتنياهو الذي تدخل استقالته حيز التنفيذ الأحد المقبل، عن تسمية مرشحيه لتولي وزارات الزراعة واستيعاب الهجرة والرفاه الاجتماعي، الأسبوع المقبل.

وعيّن نتنياهو في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عضو الكنيست من قائمة "إلى اليمين"، نفتالي بينيت، وزيرًا للجيش، بعد أن تولى هذا المنصب لشهور نتيجة استقالة أفيغدور ليبرمان.

كما عيّن الأحد الماضي عضو الكنيست يعكوف ليتسمان، وزيرًا للصحة، بعد أن كان يشغل منصب "نائب وزير في مقام وزير"، حيث تولى نتنياهو هذه الوزارة لعدة شهور.

وكان نتنياهو، قد قدّم مساء أمس، طلبه رسميًا لرئيس الكنيست يولي إدلشتاين، للحصول على الحصانة البرلمانية، في خطوة ترجئ الإجراءات القضائية ضده في تهم فساد خطيرة، في حال صادقت الكنيست على منحه الحصانة.