"التعليم العالي" تدعو إدارة بيرزيت والكتل الطلابية إلى الحوار المباشر لإنهاء الأزمة

رام الله - وطن: دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إدارة جامعة بيرزيت والكتل الطلابية في الجامعة إلى الحوار المباشر للخروج من الأزمة الحالية؛ حفاظاً على المسيرة التعليمية في الجامعة صاحبة التاريخ الأكاديمي والنضالي، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها قضيتنا الوطنية.

وأكدت الوزارة استعدادها لرعاية جلسات الحوار بين أطراف الأزمة، والتي تابعتها منذ بدايتها لحظة بلحظة، مطالبة كافة الأطراف الوقوف عند مسؤولياتهم.

وشددت الوزارة على استعدادها لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح الحوار والخروج من الأزمة، حفاظاً على مستقبل الطلبة الذين يشكلون السياج المنيع في مواجهة الاحتلال والحفاظ على مقدرات الوطن.

وشكرت الوزارة كل الحريصين من أفراد ومؤسسات وفصائل وطنية، والذين اهتموا وتابعوا وبادروا بتقديم الحلول والمقترحات اللازمة لإنهاء الأزمة الجامعة، وتقدمت بأحر التهاني والتبريكات لشعبنا الفلسطيني بمناسبة العام الجديد وذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية المجيدة.