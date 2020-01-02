قوات الاحتلال تقتحم منزل عائلة الاسيرين كرمل وقسام البرغوثي وتأخذ قياساته

وطن: اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدة كوبر شمال غرب رام الله، ودهمت منزل عائلة الأسيرين كرمل وقسام البرغوثي .

وافاد والد الاسيرين ابو كرمل لوطن للانباء، بأن قوات الاحتلال حاصرت منزل العائلة في كوبر قبل أن تقتحمه وتشرع بتصويره، لافتا الى ان نحو 15 دورية لجيش الاحتلال حاصرت المنزل.

ولفت الى ان قوات الاحتلال مكثت في المنزل قرابة ساعتين، حيث قاموا بأعمال حفر داخل المنزل، وعاثوا فيه خرابا، بعد ان احتجزوا افراد العائلة في احدى غرف المنزل.

واضاف ان جنود الاحتلال اطلقوا الغاز حول المنزل، بذريعة القاء الحجارة عليهم، ما تسبب في اختناق سكان المنزل خاصة الاطفال منهم.

من جانبها قالت والدة الأسيرين الاستاذة الجامعية وداد البرغوثي لوطن ان قوات الاحتلال اقتحمت المنزل، واخذت قياسات للطابق الثاني، وقاموا بتحفير جميع غرف المنزل، وقاموا بوضع "بالونات" على مناطق معينة فيه.

واوضحت ان قوات الاحتلال احتجزتها مع زوجها وزوجة نجلها وحفيديها في غرفة صغيرة .

يذكر أن سلطات الاحتلال أفرجت عن الاستاذة الجامعية وداد البرغوثي في السابع عشر من أيلول/ سبتمبر الماضي بعد اعتقال دام 16 يوما.