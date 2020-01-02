الاحتلال يفرج عن مطور بشرط عدم مشاركته بفعاليات لحركة "فتح" بالقدس

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن أمين سر حركة "فتح" في القدس شادي مطور، بشرط عدم مشاركته في فعاليات لحركة "فتح" في القدس المحتلة.

واطلقت سلطات الاحتلال سراحه بشرط عدم تنظيم او المشاركة في فعاليات لحركة"فتح" في القدس المحتلة، باعتبار الحركة "تنظيما ارهابيا".

ووضعت سلطات الاحتلال مطور تحت الإقامة الجبرية في منزله الكائن في بيت حنينا، لمدة أربعة أيام.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس الأربعاء، مطور، أثناء تواجده في حي وادي الجوز في القدس المحتلة. كما اعتقلت أمين سر الحركة في منطقه العيسوية ياسر درويش، واستدعت عضو قيادة اقليم القدس عوض السلايمة، وحذرت من إقامة اي فعاليات لإحياء ذكرى الانطلاقه الـ55 للثورة الفلسطينية.