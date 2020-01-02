إدارة جامعة بيرزيت ترحب بمبادرة وزارة التعليم العالي بالدعوة للحوار المباشر مع الحركة الطلابية بعد إنهاء الإغلاق القسري للحرم الجامعي

رام الله- وطن: رحبت إدارة جامعة بيرزيت بمبادرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالدعوة للحوار المباشر بين إدارة الجامعة والحركة الطلابية، للخروج من الأزمة الحالية.

وأكدت إدارة الجامعة في بيان بها ان عقد هذا الحوار سيكون داخل أسوار الجامعة وفي بيئة طبيعية، وحرم جامعي مفتوح لجميع مكونات الجامعة، وذلك بعد إنهاء الإغلاق القسري للحرم الجامعي من قبل مجلس الطلبة والكتل الطلابية.