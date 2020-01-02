اللجنة العلمية في الأمن الوطني تكرم البنك الإسلامي الفلسطيني

وطن: كرمت اللجنة العلمية للأمن الوطني البنك الإسلامي الفلسطيني، لدعمه للأنشطة الخيرية التي تنفذها لتحسين أوضاع الكثير من الأسر في مختلف محافظات الوطن.

وزار رئيس اللجنة العلمية العميد سعادة سعادة البنك الإسلامي الفلسطيني ضمن وفد من اللجنة والتقى بالمدير العام بيان قاسم، وجرى بحث سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة.

وشكر قاسم اللجنة العلمية على هذه اللفتة، ومجهودها الكبير لمساعدة المواطنين وتحسين أوضاعهم، مؤكداً أن البنك يولي اهتماماً كبيراً بدعم الأنشطة الخيرية في إطار برنامجه للمسؤولية المجتمعية.

وشدد قاسم على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تكامل الأدوار في سبيل مساعدة المواطنين وتحسين ظروف معيشتهم.

من جانبه وصف العميد سعادة سعادة الشراكة مع البنك الإسلامي الفلسطيني بالمميزة والتي تمثل روح العمل المشترك، داعياً كافة الجهات لبناء شراكات مماثلة.

ويشار أن الشراكة بين البنك الإسلامي الفلسطيني واللجنة العلمية لقوات الأمن الوطني قد أسهمت في ترميم عدد من المنازل في عدة محافظات وتحسين أوضاع الأسر التي تعيش فيها.

وتستند سياسة المسؤولية المجتمعية للبنك الإسلامي الفلسطيني على العلاقة التشاركية مع مختلف المؤسسات وفئات المجتمع، ويخصص جزءاً من أرباحه السنوية الصافية لدعم القطاعات المختلفة مع التركيز على قطاعي الصحة والتعليم لما لهما من أثر مهم ومستدام في حياه الفرد والمجتمع.