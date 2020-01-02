تعقيباً على الشهادات المسربة من الجلسة الثالثة لقضية المرحومة اسراء غريب

كتبت: سهيلة عمر

نشرت بعض المواقع الموثوقة شهادات الأطباء والممرضين في المحكمة الخاصة بقضية الفتاة المتوفاة المرحومة إسراء غريب. واستمعت المحكمة لأقول 9 شهود من الأطباء والممرضين الذين أشرفوا على علاج إسراء قبل وفاتها، وذلك في الجلسة الثالثة التي عقدتها بداية بيت لحم.

مع انني لم اشأ التعقيب على شهادات الشهود بسبب الفوضى التي تسود الرأي العام فيما يخص هذا القضية، وعدم استيعاب كافة الاطراف لبعضها البعض، وان الحكم بيد القضاء اليوم. ففريق المؤيدين للمتهمين يريدونك ان تعطي المتهمين صك براءة والا تكون من الد الاعداء ويستهدفونك بكافة الاساليب الهجومية. بينما تجد من يدعون انهم فريق المنصفين للمرحومة اسراء قد انقسموا وانقلبوا على بعضهم البعض، وتجدهم ايضا يعادون كل من يختلف معهم بالراي، بهدف ان تصبح لهم الكلمه العليا في القضيه يفرضون ما يشاءون. أي اصبحت القضيه بوابة للمنافسة للحصول على شهرة ومشاهدات لليوتيوبرات من كلا الفريقين. ومن ثم تجد ان الجو العام الذي يحيط القضية في الرأي العام نفسه مثير للريبة، ناهيك عن الالغاز التي تحيط القضية.

لكن لرغبه بعض متابعيي المتعطشين لان اقول رأيي المعروف بالحيادية في الشهادات المسربة بالجلسة الثالثة بقضية المرحومة اسراء، فساعقب برايي بكل حياديه حتى لا يؤول صمتي خطئا:

اولا مجمل الشهادات بينها عامل واحد مشترك. وهو ان عائلة المرحومة افهمت الطاقم الطبي بالمستشفى ان المرحومة اسراء بها مس من الجن والطاقم الطبي اخذ بكلامهم فيما يخص حالتها النفسية. وانا استغرب هنا، منذ متى المستشفيات والاطباء يؤمنون بمس الجن والامراض الروحانية. ثم ان مس الجن اساسا معظمه مس خارجي كالحسد لا يمكن ان يعرف. اي ان شخص ممكن يقول لك انت اكيد محسود لكن لا يمكن التيقن من ذلك. ونفس الشيء ممكن ان تقول لشخص انت ممسوس ولا يمكن التيقن من ذلك لان 90 بالمئه من المس هو مس خارجي اي مس طيار حيث يترصد الجن للشخص لايذاءه في امر ما ويذهب ويعود وقتما شاء. وفقط المس الداخلي عندما يخترق الجن الشخص وينطق على لسانه عند الرقية الشرعية هو ما يكون مؤكد وتكون اعراضه واضحة. والمرحومة اسراء كانت تتحدث بوعيها وفق كل الشهادات. وجميعنا نرتاح وقت قراءة القرآن لان القرآن يذهب وسوسة القرين ومخاوفه. فارتياح المرحومة لقراءة القرآن لا يعني وجود مس.

ثانيا طبعا واضح من الشهادات المسربه ان الاطباء والممرضات حاولوا ابعاد الشبهة عن المستشفى ان المرحومه اسراء ضربت بها. بمعنى اخر برزوا كشاهد ما شفش حاجه بالنسبه للصراخ وتكسير الموبايل. وهذا امر متوقع لحساسيه هذا الامر لسمعه المستشفى.

ثالثا حول سؤال البعض لاسراء كيف سقطت فقالت انها لا تعرف سمعت شخص مجهول امرها بالسقوط من البرندة. المرحومه اسراء لم تكن تريد ان تفضح ما حصل لها. ولا يمكن ان تقول انها انتحرت. لهذا تهربت من السؤال بقول اي شيء خطر ببالها بدليل انها قالت انها سقطت من البرندة وهي لم تسقط منها اساسا. ومع تكرار هذا السؤال المحرج لها تمسكت بنفس الاجابة.

رابعا واضح تهرب الاطباء من ذكر حالة الكدمات واكتفوا بالتركيز حول حالة الكسر. طبيب الطواريء قال انه لم يفكر بالكشف علي جسمها واخذ بالتقرير الطبي ان بها كسر بالظهر لانه لم يتوقع تعرضها لضرب، مع ان اول شيء يفعله طبيب الطواريء ان يكشف على كامل الجسم ليرى ان كان هناك جروح او رضوض او كسور. وطبيب اخر قال ان الممرضة قالت له انه اسراء لا تريده ان يكشف عليها لانه يذكرها بمن اذاها فخرج بدون الكشف عليها. وانا لم ارى بحياتي طبيب ياخذ اذن مريض للكشف عليه، هذا اذا اعتبرنا ادعاء الممرضة صادق ان اسراء رفضت الطبيب. وطبيب اخر قال انه لم يخطر على باله ان يكشف عليها لانهم قالوا له انت سقطت من علو وتوقع ان اي رضوض بالجسم بسبب السقوط. وطبيب اخر لم يذكر شيء عنه الا ان اسراء طلبت من اهلها الخروج للكشف عليها.

خامسا اخمن ان اسراء كانت تقصد اخيها محمد غريب هو من طلبت بقائه معها. لانه اصلا لا يمكن ان تطلب امرأة بقاء زوج اختها معها.

سادسا احد الاطباء حاول تبرير سبب الموت انه جلطة رئوية نتيجه المكوث في الفراش وحاول تبرير البقع الملونه بجسمها انها من اثار الجلطة. وانا بالفعل استغرب كيف خول طبيب نفسه ان يكون طبيب شرعي وهو يقول انه لم يفحص المريضه اصلا سواء قبل او بعد موتها. ثم الرضوض بسبب الضرب تكون مصحوبه بورم والم مكان الرضة ويكون لونها مختلط كالبنفسجي وتعرف انها نتيجه ضرب. والسقوط يسبب كسر وورم مكان الكسر وليس بكل الجسم.

سابعا مفترض ان افادة الطبيب النفسي هامه جدا لانها في ثلاث ساعات حتما اعترفت له بكل مخاوفها وما حدث معها. واستغرب انه لم يستدعى للشهادة والاكتفاء بافادته بمحاضر النيابة. وارجو ان تكون افادته بمحضر النيابة مفيدة.

ثامنا من المؤكد انه هناك ميكورفونات وكاميرات بالمستشفى وبالامكان التحقق من خلالها في حقيقة التسجيلات المسربة لصراخ اسراء وتكسير موبايلها. ثم التسجيل هو صوتي فقط وقد اكد محمد صافي انه صوت اسراء بالمستشفى وانها تقصد الموبايل عندما صرخت اعطوني اياه. ولم يتم نفي التسجيل من قبل النيابة، لكن قالت النيابة انهما تسجيلان في وقتان مختلفان يفصل بينهما سبع ساعات ودمجا معا. والدمج لا يعتبر تركيب. وارى انه ما تم تركيبه هو قصص وصراعات اشكال والوان حول الواقعة في الراي العام.

تاسعا رفض المرحومة اسراء الكشف عليها الا بخروج الجميع وايضا طلبها قراءة القرآن من ممرضات وممرضين خلال علاجها واعتقادها انه بها جن حسب ادعاء احد الشهود فهذا دليل على ورعها ويدحض تماما انها كانت تتعرى او تفعل اشياء غير طبيعيه او انها ضلت الطريق لله. لكن واضح لي انها كانت مرعوبة وكتومة وتم ترسيخ اعتقاد انها ممسوسة بالجن بذهنها ومن ثم كانت تحاول رقيه اي طعام او شراب تتناوله.

الخلاصة الممرضون والاطباء تم افهامهم من عائلة اسراء ان المرحومة اسراء بها مس جن كما تم افهام المرحومه اسراء نفسها. وبدوا كشاهد ما شفش حاجة من ناحية صراخها والكشف عن الرضوض.

طبعا انا هنا لا ابرا او اتهم احد. لكن اقول رأيي بالشهادات.

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