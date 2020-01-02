مزق السجان الاسرائيلي صفحة الاهداء، فكيف له ان يدرك ان كل كلمة في نصوص الديوانين إهداء

كتب: الاسير كميل ابو حنيش- سجن ريمون

اسمحوا لي أن اتقدم التهنئة للشاعرة المبدعة نداء يونس على إصداريها الشعريين الجديدين، إنه لشرف عظيم أن اقدم لهذه الكلمات من بين جدران الزنزانة في معتقل ريمون الاسرائيلي، ومن بين جدران هذه الأبدية، وان أشارككم هذا النشاط الثقافي، فنحن لن نسمح للأبواب الموصدة أن تحجبنا عن المساهمة في المشهد الثقافي الفلسطيني، بتحد ومقارعة لثقافة الإحتلال العنصرية.

تعرفت الى الشاعرة نداء يونس قبل خمس سنوات، عندما طالعت ديوانها الأول "ان تكون أكثر"، والذي عثرت عليه مصادفة بين رفوف المكتبة في أحد السجون، وما أن شرعت في تأمل نصوصه حتى تملكني إحساس بأني اطالع نصوصا لشاعرةٍ، ليست واعدة فحسب، وإنما تحمل في أعماقها الاحتراف والابداع، فدونت بعضا من نصوصها على دفاتر ملاحظاتي، وبذلك، تنقلت معي طوال هذه السنوات من سجن لآخر، وكلما تصفحتها، كلما شدتني نصوصها، فكيف سيكون بوسعك أن تقاوم من تقول: "الآن/ ليست وقتا/ بل إحساسًا ... الآن/ ليست وقتا/ بل إحساسًا"، وما أن توشك أن تدير ظهرك حتى يقد الشعر قميص لا مبالاتك، اذ انها من يقول: "لست الله يا حب/ لتهبنا قدسية اللحظات في الأبد/ لست نبيا لتهبنا المثالي فيك"، وبقيت تحت وقع تأثير هذه النصوص، حتى أمكنني التعرف اليها قبل شهرين وحسب، في ديوانيها الجديدين "أنائيل" وبروفايل للسيد هو"، واللذان صدرا في كتاب واحد هو "كتابة الصمت"، وصلني هذه المرة بإهداء بخط يدها، ومر عبر ما يزيد عن اسبوعين في التفتيش الامني، السجان لم يلتفت الى مضمون هذه التحفة الأدبية الرائعة، بل استوقفه الاهداء، فعمد الى تمزيق الصفحة، ولكنه لن يدرك ابدا ان نصوص العملين، من الفها الى يائها، بمثابة إهداء عظيم لي ولكل من يهمه الشعر وغايته العظيمة .

تلقفت الديوانين بسعادة غامرة، وكانت الشاعرة كما رأيتها: ذكية ودمثة وطفلة شقية ومفعمة بالحياة والإحساس، وكان هذا الكلام الذي ارادته مما يليق بمعنى الصمت الجليل، والذي لن يفهم لغته الا من احترف استنطاق اللحظات المسافرة في الزمن، والإصغاء لصَدَفَةٍ على شاطئ بحر.

طالعت ديوانيها ثلاث مرات، ودونت دفاتري عشرات النصوص، التي كلما تأملتها، تساءلت: أي مياه شربتها هذه النصوص؟ والتفت الى قصيدة جديدة أصغي اليها بإهتمام فيخالجني شعور بأن ثمة جمال لا يزال يسكن هذا العالم، ولا يسعني إلا أن أعبر عن إعتزازي بنداء التي سيكون لأشعارها نصيب من الحياة والمزيد من الابداع .

هذان العملان تحفة أدبية، تمتاز نصوصهما بالعمق، وبالاسلوبية الخاصة، والكثافة غير المعهودة، ويثبتان ان نداء شاعرة متفردة تشق طرائق جديدة في الشعر، وهي التي اختارت الانعتاق من الزمن، وفتحت الآفاق النائية، وتجرأت ان تضع يدها على الأسئلة قبل أن تلتمس الإجابات، ولم تأبه للتابوهات.

نداء شاعرة تشبه نصوصها، وتطلقها نداءً يتردد، هي التي تفتح كوة في العدم، ومعها تغمض عينيك وتتأمل الوجود الذي يضج بالأبجديات الذي لا يفهمها الا من حرر ذاته من الحلقة المفرغة، ونداء لها فلسفتها الخاصة، هي التي اختارت داخلها بكل ما ينطوي عليه من جواب وبما يحويه من أسرار العالم الأكبر، ولترى صورة في مرآة لا تحملها لتكتشف أنها هي ذاتها الصورة والمرآة، وحيث الظل وحده إثبات على نجاة الكائنات من العدم.

ونداء يونس الشاعرة المتورطة في لعبة التأمل والاسئلة تبحث عما هو كامن ولا تلتفت للظاهر، انها تنكر صوت المغني لكنها لا تنكر النشيد، وتبرع في الإصغاء اليه من مصدره، ولأنها متمردة انتقلت للبحث عن ذات للغابة وتلمست العتمة بحثا عن مفتاح، دون ان تلتفت للتحذيرات .

ونداء، الشقية وخفيفة الظل، تود أن تكون السهم والتفاحة في ذات الوقت، و تصر على أن هذا التداخل يحدث، انها تبحث عن سبب الوجود، الطريق تأتي إليها، ولكنها تريد أن تشعل النار على المياه، وتصر على ان يد المرأة المطبوعة على جدران كهوف تاسيلي قبل ٣٠ الف سنة هي ذاتها يدها التي تصافحنا بها الآن. وفيما يعجز المحيط عن فهمها تتوضأ وتصلي في داخلها الى جهة الصمت، وتحديدا حين تمتلئ الغابة بالنقيق.

يا نداء يونس لا أملك الا تحياتي، أنحني أمامك و أمد كفي عبر جدار أبديتي لأصافح كفك التي هي ذاتها الابدية او كف إمرأة من كهوف تاسيلي تسلم علي الآن، وأنا أصدق هذا الجنون ولا أصدق أيدي العقلاء اللذين يتصافحون في كل حين ولا يستشعرون دفء المصافحات.

عزيزتي، هذه النصوص لا تحتاج الى تقديم لأنها قدمت نفسها بطريقتها الخاصة، ولأنها حتما ستتحدى وتنجو من منقار العدم.

هذه النصوص تشبهك; انت التي مثل شجرة الأكاسيا، فالأكاسيا تلكم الشجرة التي استطاعت أن تطور من وسائل وجودها وان تقاوم وتنجو، ومن لا يعرف ما هي الأكاسيا فليبحث، وحينها سيعرف أنها التي يكمن سر بقائها في جنونها.

لك مني خالص تحياتي و محبتي و تقديري.