مصيدة الثقافة الجندرية

كتبت: ربى مهداوي

تعاني المرأة من كل الجنسيات (العربية، والاوروبية، والامريكية) من الازمة الاقتصادية والاجتماعية ، حتى على مستوى سيدات الاعمال، لم تسلم بما يدعى بالتنمية المستدامة { كل انواعها}، ليشكل فجوة كبيره من خلال الحديث عن هذا العجز الدائم برمي الاسهم على المجتمعات الذكورية، قد البعض يقول مع نفسه ما ربط هذا بذاك ، لنرى كيف هذا.

ما زالت المرأة في علاقتها مع "العالم الكوني هذا" تبحث عن امان جانبي لها (استقلالية الذات)، اما من اوساط الفوضى العارمة في مجتمعات تعارك السياسة بمفهوم الأنا، او في وسط رجل داعم لها (اب، اخ ،ابن، زوج) او وسط بيئة تطرح حقوق منصفه في قوانينها، او وسط يعترف بالمرأة بانه كيان موحد بالقدرات مثل الرجل، كل هذه الانواع للأسف جعلت المراة تقع في مصيدة الانوثة المفقودة.

امرأة ارادت ان تشارك بالسياسة حتى تشعر بذاتها، فما كان دورها مقتصر او مربوط الا بالكوتا النسائية (بعد سعيها منذ سنين والتي ابتدات بمطالبة حق التصويت والانتخابات كإنسان في آواخر القرن التاسع عشر في السويد واميركا) لتفتقد هذا المفهوم في هذه الفترة الزمنية بعد تعريف الجندر، ليصبح مكرس وجودها ضمن قوائم فقط. لن اضرب مثلا برشيدة طليب او الهان عمر، وما حازتا عليه من منصب في الكونغرس، فهذا ليس انجاز يدل على ان المرأة استطاعت ان تتحرر في كل المجتمعات، فهي لا تختلف عن المرأة الكادحة التي تعمل طيلة النهار حتى توفر لقمة العيش لها سواء لعدم الخضوع للرجل او مساندته على معونه الحياة او تشجيع من اب متفهم يريد ان يحفز ابنته، او التأكيد على انها انسان.

اذا اردت ان تدخل الامور في مجراها الصحيح فهو يجب ان يتم القضاء على لغة امراة ورجل ، والتعامل مع الموضوع كحق انسان شرعي على هذه الحياة، ان البحث عن الاستقلال ومحاربة الانوثة الكونية للمراة {دون ان تدرك ذلك }من خلال الاقتناع انني جزء متساوي مع الرجل، بحد ذاته هذا الخطاب نفسه يصنع فجوة قاتله، ويضطهد حق المراة، ويهدم فكرة انها انسان في هذا الكون الواسع مثل الباقي (رجل، حيوان، طيور، اسماك .......)، والذي وزع ادواره الله تعالى كل حسب وظيفنه ع هذا الكون.

قبل ان ادخل في اجندات تدعى حقوق المرأة، لندخل هذا العالم الواسع بتفاصيله : اولاد مشردون بسبب الحروب (فلسطين، اليمن، العراق، سوريا، السودان ،،،،،،)، اطفال محرومون من الطفولة او حضن اب او ام او طعام صحي او حياة كريمه، شيوخ كبار بالسن فقدوا ذاكرتهم وحياتهم، شباب مدمني الحكول والمخدرات قد فقدوا معنى الحياة بكل معانيها، ام تقتل امام اطفالها، رجال يختطفوا، اطفال يباعوا من اجل اعضاء الجسد، ام تحمل كفن اولادها بيدها، اطفال يعيشون بالخوف والرعب، زوج مريض و زوجته تعيله، اطفال يعملون من اجل لقمة العيش والحرمان من حق الدراسة، ايعقل ايضا اننا نسينا منظر الطفل السوري (لم يقارب 6 سنوات) وجثته ترتمى على حدود تركيا،،،وغيره وغيره.

ارجو ان لا يشار الى تلك المساعدات الوهمية المقدمة الى الدول النامية، تحت مبرر الفقر والحروب، تحت حجة اقامة مشاريع شكلية مثل (أ.أ، أ.ز، ر.أ، أ.ي، أ.ر)، اضافة الى الحفلات المقامة من بعض المؤسسات من اجل عملية التبرع، والتي تتم اساسا من اجل التهرب من الضرائب. لقد اشبعتنا تلك المؤئسسات {تعمل في العالم المتقدم} خطابات من بينها النوع الاجتماعي وهي اساسا لا تعترف بعمل المرأة كإنسان او الوقوف جنبا الى جنب لاصلاح اسر فقيره ، او مساندة عائلة مشرده.

المرأة انواع، والرجل انواع، والحيوانات انواع، والطيور انواع، والاسماك انواع فهي حقيقة، ولكن الغير حقيقة ان توزع تلك الفئات بطريقة الفوضى المنظمة، قد وضعت بإيدي استثمارية مالية احتكارية مسيطرة على العالم باكمله للحفاظ على حق البقاء.

لن اكثر الحديث، هنالك حلقات قادمة لطرح قضايا متنوعه، ولكن اريد ان اطرح ابسط الامور الجندرية لدى بعض الدول الغربية ، فالمرأة لا يحق لها ان تقول قد تعبت من العمل، واذا ارادت الاستراحه يخصم من راتبها اليومي، فترة الانجاب غير مدفوعه بتاتا، المراة يجب ان تدفع حق النفقه للرجل اذا كانت اساسا تعمل وثبت ان مدخولها اعلى، وكثير من الحالات الرجل من يقوم بحضانة المراة في حال اثبات التقصير من الطرف الاخر. لا يحق للرجل او المراة ان يقدم اعتراض في عمله، الاجازة لكلا الجنسين غير مدفوعة الاجر، يتم اعداد جدول العمل لكلا الجنسين على التساوي دون النظر الى الوقت اذا كان متأخر في منتصف الليل او ان المراة لديها اطفال وبحاجه الى رعايتهم، وهنالك نساء هوملس ورجال ينامون على شوارع بلادهم بسبب الحاجه او التعاطي او غيره ، لذلك لا يوجد ما يسمى بالحقوق لان كل منهم يتعاملون على شكل انسان يتبع معه متاعب الحياة، لتجد نفسها المراة قد فقدت حياتها، اهذا ما يدعى بالجندر؟؟!!.

لنبتعد عن خطابات المراة والرجل، ولنعود نبحث عن قيمة الحياة، وبناء التنمية المستدامة، لنوفر حياة كريمه تساعد على نهضة وتطور مجتمعاتنا العربية دون الاعتداء على حق الانسان الشرعي او المبالغة في بناء فصل بين الاجناس.

