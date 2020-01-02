مقتل 11 سودانيا في تحطم طائرة عسكرية بولاية دارفور

وطن: أعلنت الحكومة السودانية الخميس، مقتل 11 شخصا في حادثة سقوط طائرة عسكرية، بمدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور، بحسب ما أورده التلفزيون الرسمي.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "الأناضول" عن شهود عيان بقولهم إن "حادثة تحطم الطائرة العسكرية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 5 من ركابها"، مشيرين إلى أن قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمدينة هرعت إلى موقع الحادثة.

ولم تتضح على الفور تفاصيل عن هوية الركاب أو ملابسات الحادث.

وتأتي حادثة تحطم الطائرة تزامنا مع اشتباكات "قبلية" شهدها إقليم دارفور منذ الأحد الماضي، أسفرت عن مقتل 41 شخصا، وإصابة 29 آخرين في حصيلة أولية.

والأربعاء، وصل رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، وقيادات في المجلس السيادي وأجهزة الأمن إلى مدينة الجنينة، لاحتواء أعمال العنف الدامية إثر الاشتباكات المسلحة.

وتعهد نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو "حميدتي" الخميس، بمعاقبة الجناة، وعدم الإفلات من العقاب، مضيفا أن "موضوع الديات سيتوقف تماما لينال القاتل عقابه وفق القانون".

وحذر حميدتي الذين يشعلون الفتنة، من خلال التحريض، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الدولة ستكون لهم بالمرصاد، وكل من تثبت إدانته سينال عقابه وفق القانون ليكون عظة وعبره للآخرين.

ونفى حميدتي أن تكون أحداث الجنينة بأيدي خارجية، قائلا: "لن نجعل من الآخرين شماعة نعلق عليها الأخطاء، ما جرى تم بأيادي داخلية، لذلك ستتم إدارة أحداث الجنينة وفق معالجة تختلف عن سابقاتها".