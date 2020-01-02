مسيرة في العيسوية تنديدا بقرار الاحتلال فرض حظر التجوال الليلي على 6 شبان

وطن: شارك العشرات من أهالي قرية العيسوية بالقدس المحتلة، الليلة، في مسيرة رفضا لقرار الاحتلال منع ستة شبان من التجوال ليلا.

وأفاد شهود عيان، بأن المشاركين في المسيرة احتشدوا أمام مسجد الأربعين في القرية، مرددين الهتافات المنددة بالقرار.

وكانت سلطات الاحتلال أصدرت مؤخرا قرارا بمنع الشبان الستة من التجوال ليلا، وسلمتهم إياه صباح اليوم في سجن المسكوبية، وهم: أنور سامي عبيد لمدة 4 شهور، ومحمد عليان عليان لمدة 4 شهور، وفايز محمد محيسن لمدة شهرين، ومحمد موسى مصطفى لـ3 شهور، وآدم كايد محمود لشهرين، ومحمود رمضان عبيد لـ3 شهور.

وقال الشاب عبيد: "لقد هددتنا سلطات الاحتلال باقتحام منازلنا كل ساعتين، والقتل، وإبعادنا إلى غزة، في حال عدم التزامنا بقرار الحبس المنزلي الليلي".

(وفا)