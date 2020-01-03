خامنئي يتعهد بـ"انتقام قاسٍ في انتظار المجرمين" ردا على اغتيال اللواء سليماني

وطن: أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، الحداد العام في إيران لـ3 أيام، على اغتيال قائد قوة "القدس" في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني.

وأكد خامنئي في بيان أن انتقاماً قاسياً في انتظار المجرمين، مشدداً على أن استمرار الكفاح وتحقيق النصر النهائي سيجعل القتلة والمجرمين أكثر مرارة.

وقال "يعرف جميع الأصدقاء وكذلك الأعداء أن خط جهاد المقاومة سوف يستمر في تحفيزه مضاعفاً".

وتابع: "سيحيي الشعب الإيراني اسم الشهيد سليماني وشهدائه المرافقين وخاصة مجاهد الإسلام الكبير أبو مهدي المهندس".

المرشد الإيراني أشار إلى أن "فقدان هذا القائد العزيز والغالي أمر مر"، معتبراً أنه "استشهد على يد أشقى البشر".

من جانبه، قال وزير الدفاع الإيراني العميد حاتمي "سننتقم لدم اللواء سليماني من جميع الجناة والمجرمين".

وأضاف حاتمي أن "هذه الجريمة البشعة هي برهان قاطع على شر الشيطان الأكبر"، مؤكداً أن الولايات المتحدة الاستعمارية الداعمة الأكبر للإرهابيين "ستتلقى رداً قاسياً مدوياً".

وتابع: "سننتقم للدماء المهدورة ظلما من كل الجناة والمجرمين".

مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي، أكد بدوره، أن "الأميركيين سوف يدفعون وأنصارهم ثمن هذه الجريمة الإرهابية".

وكان حرس الثورة الإيرانية اكد اغتيال الولايات المتحدة لقائد قوة القدس الجنرال قاسم سليماني في العراق.

وجاء في البيان الصادر عن الحرس الثوري أن "القائد الشامخ اللواء قاسم سليماني استشهد بعد عمر من الجهاد فجر اليوم الجمعة في هجوم لمروحيات اميركية".

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف علّق بدوره، قائلاً إن الإرهاب الدولي الذي تمارسه الولايات المتحدة أمر خطير للغاية وتصعيد أحمق.

وزير الخارجية الإيراني عزى في بيان المرشد الإيراني والقوات المسلحة والشعب الإيراني باغتيال الجنرال سليمانيز

وقال ظريف إن "وحشية وغباء قوات أميركا الإرهابية في الاغتيال سيجعل بلا شك شجرة المقاومة في المنطقة والعالم أكثر إزدهاراً".

بالتوازي، قال أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي "إننا سننتقم انتقاماً شديداً وقوياً من أميركا على قتله".

مستشار الرئيس الإيراني حسام الدين أشنا، قال إن ترامب أدخل المنطقة في أخطر ظروفها وعلى واشنطن تحمّل تبعات خطواتها.

أشنا حذّر قائلاً إن "من يضع قدمه أبعد من الخطوط الحمر فعليه أن يتحمل تبعات ذلك".

وأعلن ممثل المرشد في قوة قدس التابعة لحرس الثورة علي شيرازي في بيان إننا "نعتبر الثأر من الاستكبار العالمي لدم ذلك العزيز ومن معه من المجاهدين فرضاً، وسنحرم أعين اعداء الاسلام والمسلمين واعداء الشعب الإيراني النوم".



وطمأن بالقول "كونوا مطمئنين إن قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإسلامي تقف في الميدان أقوى مما كانت عليه بالأمس".

(الميادين)