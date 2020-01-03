أسماء سلامة تكتب لـوطن: المشهد الفلسطيني 2019

أول مقالة أكتبها في العام الجديد ، أعود فيها إلى العام الماضي الذي لم يمض على انتهائه سوى أيام معدودة ، كان عاماً حافلاً كسائر أعوامنا في فلسطين ، فنحن شعب المفاجآت والأزمات الأبدية. لم يكن العام الماضي عام الحسم في الكثير من القضايا ، إن لم يكن في أيها على الإطلاق ، بل هي مجرد هبّات مرحلية تعود للخمول من جديد ، في انتظار الهبّة القادمة ...

ما يستوقفني في الوضع الداخلي الفلسطيني ، طبيعة التعاطي مع الأزمات ، على كافة الأصعدة ( إدارة الأزمات ) و توجيهها ، البحث عن الأسباب والحلول و الأطراف المعنية. ومن خلال مشاهداتي وتفاعلي على الصعيد الشخصي مع مراحل تطور بعض الأزمات هناك بعض الأمور سادت وظهرت في معظم الأزمات التي مر بها الشارع الفلسطيني ..

الركمجة :

مصطلح يطلق على ركوب الأمواج ، هي حقيقة ملموسة في مجتمعنا ، بالرغم أننا في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية لا نملك بحراً بأمواج ، إلا أن الكثيرين يجيدون ركوب الموج ، عند أي أزمة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية ، نراهم تسابقوا في ممارسة هذه الرياضة الخطيرة ، يقذفون أنفسهم في عرض البحر ، ويركبون الموج ، وهم غير الواعين لطبيعة الموجة والطريقة المثلى لركوبها ، المهم أن نصعد أعلى الموجة ويشار لنا بالبنان .

لا أدري حقيقة ما المتعة التي يشعر بها هؤلاء وهم يتخبطون على الموج ، مهددون بأن يبتلعهم في أي لحظة ، أين غيبت عقولهم ، وكيف يصفق لهم البعض ويسيرون خلفهم ، دون علم أو تفكير ، المشكلة الأكبر أنهم يجدون من يساندهم ويشجعهم وكأنهم أصحاب مواقف ومبادئ وهم في حقيقة الأمر ليسوا على دراية بحقائق الأمور و قد يغرقون في شبر ماء .

مواقف العوالم الافتراضية :

أناس جندوا أنفسهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتأييد الموقف الفلاني ، ومعارضة الموقف العلاني ، يختبئون خلف شاشات ويكيلون الاتهامات ويطلقون الأحكام ، أشخاص غير معروفين ، دورهم الوحيد هو إثارة الفتنة بين الناس ، تأتي تعليقاتهم أحياناً شاذة غير ذات علاقة بالموضوع ، مجرد الزج بأحد الأسماء المعروفة مثلاً والتشكيك بمواقفه ومبادئه ، قد يكون هذا الشخص فعلاً غير ذي مصداقية ولكن طريقة الطرح وتوقيتها ومكانها غير مناسبة على الإطلاق فتأتي كالنغمة النشاز .

والبعض منهم يأخذ كلمة أو عبارة يعزلها عن السياق الذي وردت فيه لتبدو على غير معناها ، فيتم حرف المسار العام للموضوع إلى اتجاه آخر ، بعيد كل البعد عن الهدف العام ، والأدهى والأمر أن هناك من يتماشى معهم في طريقهم المنحرف ويقود المسيرة على غير هدى ، لا أدري حقيقة هل يقومون بذلك بدوافع مقصودة ، ولهم ( أجندات ) يسيرون وفقها ، أم أن تعليقاتهم تأتي على خلفية الجهل والمصادفة ، في كل الأحوال وجودهم حقيقة ، وتأثير تعليقاتهم قوي على الأرض في بعض الأحيان تبعاً لأهمية القضية المطروحة ، وقوة الأسماء والشخصيات التي تضمنها تعليقاتهم ، غالباً ما يتجهون إلى السب والقدح والذم بأبشع الألفاظ التي لا تثير الحنق ، والتي لا داعي لاستخدامها مهما كانت الظروف .

لست معي فأنت ضدي :

هذه العقلية التي تحصر الاختلاف في العداء ، فإذا لم توافقني الرأي فأنت مباشرة تصبح الضد والعدو ، أمر لا يقبله المنطق ، ليس الاختلاف في الرأي هو سبب مباشر للعداء ، افتقارنا لثقافة تقبل الاختلاف في الرأي والنقاش البناء تجعل من أمر المعاداة أمراً محتوماً ، لدرجة أن الاتفاق في الآراء بين الأطراف المتقابلة في بعض الأحيان لا يقابل بالتفهم والترحاب ، بل بالتشكيك في الدوافع والنوايا ، ويصل الأمر إلى حد التخوين والتكفير . وكأن أفكاري وإن أصابت هي حكر لي وحدي ، الفكر ليس حكراً لأحد ، أيمكن إنكار التقاء الفكر الماركسي مثلاً في جزئية المساواة بين الأفراد ونبذ الطبقية مع جوهر الفكر الإسلامي الذي يعتبر مبدأ المساواة بين البشر من أهم مبادئه ؟!! هل لي كمسلمة أن أرفض هذا المبدأ إذا صدر من اليسار بينما هو يتوافق مع ديني وقناعاتي لمجرد أنني أختلف في الفكر من اليسار .... لا يمكن لنا معاداة أصحاب الفكر المختلف بشكل مطلق ، والتعامل معهم كأعداء ، لأنهم لهم وجود على ارض الواقع ، وهذه هي طبيعة النسيج المجتمعي الفلسطيني ، لم نميل إلى إلغاء وجود الآخر بدل الوصول إلى درجة مقبولة من التكامل والتفاهم والانسجام .

الأجندات :

هذا المصطلح الذي يطلقه المعظم على كل صاحب موقف أو رأي ، مهما كانتا لقضية موضوع النقاش ، حتى لرجة أنني أخشى أن يصل الحال بأحدنا أن يتهم ابنه أو أبيه بأنه صاحب أجندة خارجية في التعامل ضمن إطار العائلة ،،، لماذا التشكيك الدائم في دوافع الجميع ، وأنهم ينفذون أجندات خارجية ،، لا أنفي وجود بعض الأجندات الخارجية يتم تنفيذها عبر بعض الأشخاص ومواقفهم ، ولكن أن تصبح هذه تهمة تلقائية للجميع أمر يعتبر سخيفاً ، لدينا من العقول ومن التاريخ ومن المواقف ما يرتقي بنا أن نكون مجرد وسيلة لتنفيذ سياسات خارجية ، وأن نكون تابعين بالمطلق لهذه الجهة أو تلك ،، التعميم في كل الأمور غير مقبول ، وإن كانت مواقف البعض تتحدث عن نفسها وتشير بالبنان وبكل وضوح للجهة التي تمثلها وتخدم مصالحها ، ترديد هذه المصطلحات بشكل غير موثوق وبشكل فوضوي يطعن وطنية بعض المواقف ، بل إن اتهامنا لمواقف البعض بأنها تنفيذ لأجندات خارجية هو تنفيذ لأجندة خارجية بحد ذاته .

كثرة الطباخين :

لسان حال واقع التعاطي مع بعض القضايا في الشارع الفلسطيني ، غياب البوصلة والمرجعية ، الكل يفتي في كل شيء ، الكل خبراء ومحللون ، ومشرعون ، غياب للتنسيق في المواقف ، الكل حكام والكل متهمون ، والهجوم أفضل وسيلة للدفاع ، والمواطن الفلسطيني في تيه ، يبحث عن طوق النجاة ، سئم من أجواء اللغط والترقب ، يود الشعور بنوع من الأمان .

بعض الطباخين ، لا أجد له علاقة بالطبخ ، كالعلاقة بين إعلان رئيس وزراء دولة أوروبية مثلاً رأي بلاده من مسألة افتتاح مدرسة لتعليم التطريز في دولة إفريقية .... بات الكل يريد أن يثبت وجوده على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بغض النظر عن مدى علاقته بالموضوع ومدى أهمية رأيه والحاجة له .. هذا يضع البهارات بزيادة ، وذلك يخفف الملح وآخر يضيف مكوّن لا حاجة له ، وفي النهاية ... خربت الطبخة .

البورصة :

مؤشر التداول كما أسميه في بورصة الرأي العام ، ومن يحدد الأولويات في القضايا المهمة ، ما المعايير التي تحدد أن هذه القضية هي الأهم في الوقت الحالي ، وأن باقي القضايا يمكن أن تنتظر ، قضايا أخذت حيزاً كبيراً من التداول على الساحة الداخلية ، وأخرى تم تهميشها ، من اللاعب الأساسي في تصدر هذه القضايا ، الملفت للنظر أن القضايا التي تصدرت لم يتم الوصول فيها إلى نتيجة نهائية وما زال بعضها عالق حتى الآن ، عندما يتم التركيز على موضوع معين ، ويحتل الصدارة في عناوين الأخبار ، ويكون موضوعاً جدلياً ، لا بد الانتهاء منه بطريقة مفهومة ومنطقية تتماشى مع كل ما يدور حوله من جدل ونقاش ، لكن الواقع أن الأمور تنتهي بمجرد إزاحة الضوء عنه وتحويل الأنظار إلى قضية بديلة تشغل الرأي العام ، وتترك الأولى جانباً ، مما يزيد من القضايا المركونة جانباً وتنتظر البت والحلول .

في المحصلة فإن الواقع الفلسطيني واقع متشابك لدرجة كبيرة ، وغير مفهوم ، ولا رؤية واضحة لماهية المستقبل ، لا خطة مرسومة بتفاصيل دقيقة ، نهجنا هو انتظار المستجدات ومن ثم التعاطي معها ، لكن ما أراه مع بداية هذا العام ، ولطبيعة الاحتقان الذي يشهده الشارع ، أن هناك تغييراً جذرياً بات وشيكاً ، فالقدرة على الاستيعاب مهما كبرت وتعاظمت لها نهاية ، نحن لم نبدأ عاماً جديداً بل مازلنا نعيش أعوامنا الماضية بكل تبعات أحداثها وتطوراتها ، لم ننه شيئاً بل نحمل كل شيء معنا ، نبدأ العام الجديد بدرجة فوق الإشباع ، فهل سيكون عام 2020 هو عام الحسم في أهم قضايانا في البورصة ؟؟