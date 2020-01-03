حمدي فرّاج يكتب لـوطن: كان الرد احيانا : فتح مرت من هنا

تقول الطرفة السياسية على لسان مجرم الحرب موشي ديان عن العرب : نخافهم عندما يصطفون واحدا واحدا لصعود الباص . قد لا تكون الطرفة صحيحة ، ولكن في ثناياها تكمن عشرات العبر ، بما فيها مقتل قاسم سليماني ومعه ابو مهدي المهندس بعد بضعة ايام قليلة من مقتل خمسة وعشرين مقاتلا من الحشد الشعبي ، فماذا فعلت الحشد الشعبي التي لها كان فضلا كبيرا ومميزا في القضاء على داعش ودولتها الاسلامية في العراق والشام .

لا يدور الحديث هنا عن ردات فعل غاضبة او حانقة فورية كما ترمش العين حين تتعرض الى خطر ما يتهدد بؤبؤها ، فهذا بدوره يشبه التدافع نحو الباص ، قد تنجح وقد تفشل وقد تعتدي على احقية امرأة عجوز لم تستطع الصعود رغم انها تنتظره قبلك ، وقد يدهسك الباص تحت عجلاته لانك قفزت الى متنه اثناء سيره .

الحديث يدور عن خطط متكاملة مركونة في مكان آمين ، تلجأ اليها للتنفيذ ردا على ما يتم ارتكابه من عمليات اغتيال او اعتداءات مختلفة ، ليس بالضرورة ان تكون العملية موازية لما نفذه العدو بحقك ، المهم ان يفهم ويشعر انك ترد في الوقت المناسب ، في الماضي غير البعيد ، كانت على سبيل المثال حركة فتح تكتب على جدار اسرائيلي ، شارع ، مدرسة ، مطعم : "فتح مرت من هنا" وكان هذا بحد ذاته يكفي لاخافة الاسرائيلي الذي ارتكب جريمة بحقها او بحق شعبها ، كانت بعض الفصائل تكتب على زجاجة المولوتوف اسم الشهيد الذي تم قتله مؤخرا ، فما بالكم حين تكون دولة بحجم ايران او العراق او سوريا ، واحزاب بحجم الحشد او حزب الله او حماس او البعث .

قبل اسابيع اغتالت "اسرائيل" القياديين في الجهاد بهاء ابو العطا في غزة واكرم العجوري في دمشق ، فماذا طالت الجهاد من جرارات طاولاتها الامنية ، اطلقت صواريخ ، وردت اسرائيل ، فقتلت 35 شخصا بينهم اطفال في عز نومهم ، لكن صواريخ الجهاد لم تقتل اسرائيليا واحدا.

صحيح ان "اسرائيل" دولة حديثة ، لكن سبعين سنة من جرائمها التي ارتكبتها وترتكبها كانت كافية لوضع خطط للرد على كل جريمة بجريمة ، لقد اغتالت اسرائيل مئات الشخصيات بدءا من غسان كنفاني وكمال عدوان والنجار وابو شرار وابو جهاد والرنتيسي والياسين و عياش والشقاقي ووديع حداد في فلسطين وخارج فلسطين ، واغتالت عربا وعجما من العلماء والمؤثرين امثال عماد مغنية وسمير القنطار ومهندس الطيران التونسي محمد زواتي ، فكيف كان الرد عليها ؟ إما ردات فعل غضب جماهيري سرعان ما يبرد ، او خطابات كلام في كلام يستند على حرف السين المستقبلية : سنرد ، سنضرب ، سنلقنهم درسا ، سنزلزل الارض ، بمعنى اننا ما زلنا نتدافع على الباص في كل شوارع المدن العربية . ايران قد ترد ، فهي ليست عربية ، مع ذلك فها هي قد تأخرت .