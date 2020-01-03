عقب اغتيال سليماني.. اجتماع طارئ لقيادة جيش الاحتلال، واغلاق جبل الشيخ تحسبا لأي رد

وطن: يعقد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت اجتماعًا طارئًا، صباح اليوم، بمقر وزارة الجيش في "تل أبيب" بمركز الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، لتدارس تداعيات اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في العراق.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن الاجتماع سيضم قائد الأركان أفيف كوخافي وكبار قادة الجيش والأذرع الأمنية، مشيرة إلى مخاوف من رد على عملية الاغتيال في الجبهة الشمالية.

وفي السياق، تقرر إغلاق جبل الشيخ المحتل شمالا أمام الزوار حتى إشعار آخر.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح قبيل زيارته لليونان أنه يدعم حق الولايات المتحدة في الدفاع عن نفسها، وذلك في إشارة إلى علمه المسبق بالتخطيط لعملية الاغتيال.

وكان التلفزيون العراقي الرسمي وإيران أعلنا أن اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد قتلا في قصف استهدف سيارتهما على طريق مطار بغداد.

صفا