بالفيديو والصور.. موقع اغتيال سليماني

وطن: تداولت بعض وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لمكان اغتيال الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس في الحرس اللواء قاسم سليماني، في قصف أمريكي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي.

צפו: תיעוד מהזירה שבה חוסל הלילה קאסם סולימאני



קרדיט: רשתות ערביות pic.twitter.com/MB4IU0aPT8 — מעריב אונליין (@MaarivOnline) January 3, 2020

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وتشهد العاصمة العراقية، بغداد، حالة من التوتر، إذ يتظاهر الآلاف، منذ صباح الثلاثاء، احتجاجا على قصف أمريكي استهدف مواقع لقوات الحشد الشعبي يوم الأحد 29 ديسمبر/ كانون الأول، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 27 شخصا وإصابة 62 آخرين من عناصر الحشد الشعبي.