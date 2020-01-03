عقب اغتيال سليماني.. نتنياهو يقطع رحلته إلى اليونان ويعود فوراً

وطن: علقت رئاسة حكومة الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم، الجمعة، على اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، في العراق.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مكتب رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن الأخير سيقطع رحلته إلى اليونان، ويعود فورا، لمتابعة تداعيات عملية اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأوردت القناة العبرية الـ"13"، صباح اليوم، الجمعة، بأن نتنياهو طلب من الوزراء وأعضاء حكومته عدم التعليق على موضوع اغتيال سليماني.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم، الجمعة، بأن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، سيعقد جلسة طارئة لتقييم الوضع بعد اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

وذكرت الصحيفة أن بينيت سيعقد اللقاء العاجل في مقر "الكريا" (مقر وزارة جيش الاحتلال) بتل أبيب، بمشاركة رئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي، ومسؤولي الأمن الإسرائيليين.

ومن بين الخطوات الإسرائيلية الأخرى ردا على اغتيال الجنرال قاسم سليماني، سارعت دولة الاحتلال إلى إغلاق منطقة جبل الشيخ، في المنطقة الشمالية في وجه الإسرائيليين والسياح.

سبق أن أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم، الجمعة، أن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

(سبوتنيك)