الولايات المتحدة تدعو مواطنيها إلى مغادرة العراق فورا

وطن: دعت السفارة الأمريكية في بغداد يوم الجمعة، كافة رعاياها لمغادرة العراق على الفور بعد ساعات من اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي الشيعي، بغارة أمريكية على طريق مطار بغداد.

وقالت السفارة في بيان: ”نظرا لتصاعد التوترات في العراق والمنطقة تحث السفارة الأمريكية جميع الرعايا على الامتثال لإرشادات السفر في يناير/ كانون الثاني 2020 ومغادرة العراق على الفور“.

وأضافت: ”يتعين على المواطنين الأمريكيين المغادرة جوا إذا أمكن ذلك وإن لم يتسن ذلك فعليهم السفر إلى بلدان أخرى برا“.