ارتفاع أسعار الذهب بفعل العملية الأمريكية في العراق

وطن: قفزت أسعار الذهب، الجمعة، واحدا بالمئة إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، مع اشتعال التوترات في الشرق الأوسط بعد مقتل قائد عسكري إيراني كبير في ضربة جوية أمريكية، مما أوقد شرارة إقبال على الملاذات الآمنة.

واغتيل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس، القيادي في قوات الحشد الشعبي العراقية، في ضربة جوية على موكبهما بمطار بغداد.

وقال المحلل في فيليب فيوتشرز، بنجامين لو: "الأخبار الآتية من الشرق الأوسط إلى جانب بعض الشراء المدفوع بالعوامل الفنية وتراجع الدولار يدعم أسعار الذهب اليوم."

وسجل السعر الفوري للذهب ذروته منذ الخامس من أيلول/ سبتمبر عند 1543.66 دولارا للأوقية (الأونصة)، وكان مرتفعا 0.8 بالمئة إلى 1540.80 دولارا للأوقية بحلول الساعة 07:33 بتوقيت غرينتش. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة نحو واحد بالمئة إلى 1543.30 دولارا للأوقية.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع الذهب نحو اثنين بالمئة في المعاملات الفورية، متجها صوب مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.



يعد الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

ويدعم المعدن أكثر بانخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في تسعة أسابيع أمام الين، الذي يعدّ ملاذا آمنا، وذلك بفعل توترات الشرق الأوسط أيضا.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة أعلى مستوياتها فيما يربو على شهرين عند 18.25 دولارا، وزادت في أحدث سعر لها 0.8 بالمئة إلى 18.17 دولارا للأوقية، في حين صعد البلاتين 0.4 بالمئة مسجلا 982.66 دولارا، ومتجها صوب مكاسب أسبوعية بنحو أربعة بالمئة.

وتقدم البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1964.87 دولارا، ليصبح بصدد صعود أسبوعي يتجاوز الثلاثة بالمئة.

(رويترز)