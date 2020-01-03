مسيرة حاشدة نصرة للقدس غرب غزة

وطن: نظمت حركة حماس، عقب صلاة الجمعة، مسيرة جماهيرية حاشدة في منطقة غرب مدينة غزة، نصرة للقدس والأقصى في وجه الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة.

وردَّد المشاركون الذين حملوا الأعلام الفلسطينية والرايات الخضراء هتافات تندد بجرائم الاحتلال بحق القدس والمسجد الأقصى.

وكان المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع قال أمس إن حركته ستنظم مسيرات جماهيرية في مختلف مناطق قطاع غزة، تبدأ من يوم الجمعة وتستمر في الأيام القادمة، لنصرة القدس ورفضاً للاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى.

وأضاف القانوع أن المسيرات أيضا ستنظم تأكيدا على إجراء الانتخابات في القدس المحتلة، وحق شعبنا في المشاركة، ورفضاً لسياسة الاستجداء التي تمارسها السلطة.

وتتعرض القدس والمسجد الأقصى لحملات تهويد متصاعدة، فيما شهد عام 2019 تزايدا في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدينة المقدسة وسكانها ومسجدها الأقصى.

(صفا)