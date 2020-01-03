مصطفى البرغوثي في المغير : المقاومة الشعبية هي السبيل لمواجهة الاستيطان

وطن: قال د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أثناء مشاركته في تظاهرة المقاومة الشعبية في بلدة المغير احياءً لذكرى انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة، أن المقاومة الشعبية وحركة المقاطعة هي السبيل لمواجهة الاستيطان الإجرامي وردعه.

وأشاد البرغوثي بصمود و بسالة أهل المغير في تصديهم للاستيطان و بتاريخهم الكفاحي الطويل.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز على المتظاهرين، مما أدى إلى إصابة شابين إصابات خطيرة بالرصاص الحي، والعشرات بالرصاص المعدني والغاز.

وأشاد البرغوثي بطواقم اسعاف الإغاثة الطبية و الهلال الأحمر الذين قدموا الإسعاف للمصابين.

وأكد البرغوثي أن قمع الاحتلال لن يكسر إرادة المقاومة الشعبية.