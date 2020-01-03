"هيئة الأسرى": الوضع الصحي للفتى المصاب حسين يونس مستقر



وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن الوضع الصحي للفتى المصاب حسين يونس مستقر.

وأشارت الهيئة، في بيان لها، اليوم الجمعة، إلى أن يونس أصيب بعيار ناري حي أسفل الركبة، أدى لكسر في العظم، وقد أجريت له عملية جراحية أمس، تم خلالها إزالة الرصاصة وتركيب براغي بلاتين.

وذكرت أن محكمة غيابية ستعقد للأسير الفتى يونس، يوم الأحد المقبل في سجن "عوفر".

وكانت قوات الاحتلال المتمركزة على مفترق "عتصيون" الاستيطاني جنوب بيت لحم، أطلقت الرصاص أمس صوب الفتى يونس بحجة عملية طعن.